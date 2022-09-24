«Видно же, что животик накладной»: вокруг беременной Ольги Орловой разгорается скандал

Экс-солистка группы «Блестящие», ведущая «Дома-2» Ольга Орлова смогла всех по-настоящему удивить. 44-летняя звезда показала беременный живот на отдыхе и объявила, что мечты сбываются. Однако, не все порадовались счастью будущей мамы.

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В комментариях люди обвинили Орлову в фальши. По мнению некоторых подписчиков, ребенка Ольге вынашивает суррогатная мама, а звезда использует накладной живот.

«Видно же сбоку границу - накладной животик», «У нее фигура не изменилась, особенно со спины, даже талия есть. В молодом возрасте еще может быть такое, а за сорок - врояд ли. Так что верю, что живот можеть быть накладной», «Живот не настоящий», «Не верю, что она вынашивает, зная моду на сурмам», пишут некоторые фолловеры.

Сама Орлова пока никак не комментирует скандальные замечания. Напомним, в прошлом году она вышла замуж за состоятельного бизнесмена Валерия. Также у нее от первого брака есть 21-летний сын Артем.