«Видно, как я счастлива?»: 22-летняя дочка Дмитрия Маликова похвасталась новой квартирой в Москве (фото)

Теперь Стеша сама зарабатывает. Она каждый сезон создает новые коллекции нарядов. При этом наследница певица живет в загородном доме с родителями. Также иногда она остается в квартире отца в городе. Но так как наследница Маликова уже окончила учебы и стала взрослой, по всей видимости, родители подарили ей жилье.

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