«Видно, как я счастлива?»: 22-летняя дочка Дмитрия Маликова похвасталась новой квартирой в Москве (фото)

Дмитрий Маликов является популярным исполнителем. Он уже много лет счастлив в браке с Еленой Изаксон. Супруги вырастили дочку Стефанию, которая в этом году окончила МГИМО. Также артист помог ей запустить свой бизнес – бренд одежды. Теперь у пары также подрастает сын Марк, которого им родила суррогатная мать.
Теперь Стеша сама зарабатывает. Она каждый сезон создает новые коллекции нарядов. При этом наследница певица живет в загородном доме с родителями. Также иногда она остается в квартире отца в городе. Но так как наследница Маликова уже окончила учебы и стала взрослой, по всей видимости, родители подарили ей жилье.
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В соцсети Стеша опубликовала кадры, на которых позирует в своей новой квартире. Пока там лишь сделан легкий незавершенный ремонт. Стены покрашены в серый цвет, а на полу лежит плитка. Дочка артистка позировала в широких брюках и твидовом жакете в крапинку.
«Новый дом, скоро. По моему лицу видно, как я счастлива?» – написала бизнеследи.
Поклонники стали поздравлять наследницу Маликова с таким важным событием.
Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды