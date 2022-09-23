«Видна в парнях шукшинская порода»: какими выросли 16-летние близнецы Маши Шукшиной — Фома и Фока

55-летняя Мария Шукшина — многодетная мама. У нее есть старший сын Макар Касаткин, дочка Анна и близнецы Фома и Фока. Актриса успела стать и бабушкой. Внуку Марии Васильевны — Маркуше (так мальчика называют домашние. — Прим. ред.) — четыре годика. Наследника именитой семье подарил старший сын Марии. Мать ребенка, Фрейя Зильберт, согласилась отдать сына от Макара Касаткина на воспитание его родственникам. Шукшина безмерно любит внука Марка.
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А какими выросли ее близнецы Фома и Фока, им уже по 16 лет. Мальчики учатся в выпускном классе. И увлекаются боевыми искусствами, в частности боксом.
«Мои младшие дети, Фома и Фока, учатся... вот уже который год без троек. Слава Богу! Тоже занимаются боксом, как и Макар, их бой еще впереди. Целеустремленные и умные ребята», — подметила Шукшина.
Близнецы Марии Шукшиной — сыновья Фома и Фока с бабушкой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Фото: соцсети
Различить Фому и Фоку посторонним едва ли удастся, мальчишки очень похожи между собой. Правда, один более темненький, а у второго — волосы светло-русые. Братья получились коренастыми, плечистыми. Видно, что они занимаются спортом.
«Какие хорошенькие», «Уж больно серьезные», «Не очень высокие, как раз для бокса», «Бабушка прям светится от гордости», «Так быстро повзрослели, а были недавно смешными малявочками», «Видна в парнях шукшинская порода», «Красавцы! Мамина гордость», — написали фолловеры.