«Видимо, защемило»: Поплавская рассказала, что случилось с Галкиным

Четыре месяца Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми живут в Израиле. Шоумен уже успел дать ряд концертов в городах Земли обетованной, где не упустил возможности высказаться о мировых событиях, выражая свое мнение.

Актриса Яна Поплавская после этого сделала свои выводы, которыми поделилась с фанатами в соцсети.