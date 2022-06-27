«Видимо, защемило»: Поплавская рассказала, что случилось с Галкиным

Четыре месяца Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми живут в Израиле. Шоумен уже успел дать ряд концертов в городах Земли обетованной, где не упустил возможности высказаться о мировых событиях, выражая свое мнение.
Актриса Яна Поплавская после этого сделала свои выводы, которыми поделилась с фанатами в соцсети.
Яна Поплавская. Фото: Global Look Press
«Мне кажется странным, что человек так яростно, с ненавистью и неталантливо пародирует Владимира Владимировича Путина и других персон, которым подобострастно служил и невероятно был счастлив, что попал в круг избранных. У меня лично ответа на вопрос, почему так происходит, пока нет. Принципы? Они не появляются вдруг из неоткуда! Пародии на Зеленского, теперь на Путина! Как на два стула ни садись, между стульями яйца будут болтаться. Сейчас их, видимо, защемило», — написала Поплавская.
Напомним, ранее стало известно, что летом Максим Галкин отправится с гастролями в некоторые города Европы, а начало осени проведет в Австралии и Новой Зеландии.
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