Видео с неадекватно дергающимся Волей попало в Сеть: смотрим и удивляемся семьянину

Павел Воля и Ляйсан Утяшева устроили себе длительный отдых. Вначале чета побывала на родине гимнастки в Башкирии, у бабушки в деревне, а потом отправилась в Турцию, выбрав отель люкс-класса.

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Звезды немало времени провели на отдыхе, катаясь на яхте, а компанию им составляла Светлана Бондарчук.

Наряду с классическими кадрами в купальниках Ляйсан Утяшева выложила странное видео с мужем, на котором он дергался невпопад и пытался петь на турецкий манер. Кого-то из фолловеров ведущей это рассмешило.