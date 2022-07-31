«Видео может стоить еще одной страницы в уголовном деле»: Галкин объяснился после скандального концерта в Турции

Концерт Максима Галкина в столице Турции запомнится зрителям надолго. Вместо того чтобы поддержать аудиторию в их желании запечатлеть известного артиста, шоумен попросил зал убрать телефоны. Свою просьбу муж Аллы Пугачевой поспешил объяснить.

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Он отметил, что до определенных событий ему всегда было приятно видеть огоньки камер. С течением времени ситуация изменилась.