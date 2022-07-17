Видео из Турции в бикини! Собчак предъявила доказательство, что не беременна

Ведущая Ксения Собчак в настоящий момент отдыхает с друзьями и сыном Платоном в Турции. Здесь она нашла нестандартное развлечение для жарких стран – ходит в баню, да еще и с веничком.

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Выставив видео из парилки в бикини, Собчак разбила слух о своей беременности. Ведь мало кто в положении рискует посещать в баню, да и живот у звезды – абсолютно плоский.

«Баня, когда на улице 38 жары? Конечно да! Заветы Волочковой не нарушаем!» - прокомментировала кадры Ксения Собчак.

Отметим, что раньше Ксения Собчак и Анастасия Волочкова были дружны и даже вместе появлялись на светских мероприятиях. Однако в последнее время между ними словно черная кошка пробежала. В основном любит подкалывать на публике бывшую подругу телеведущая.