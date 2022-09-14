Видео из гостиницы: Михалкова так виляла бедрами в мерцающем платье, что парни не удержались – пошли за ней

Юлия Михалкова устроила себе роскошный отдых в пятизвездочном отеле в Ялте. Экс-звезда «Уральских пельменей» выбрала для себя люксовый номер и частенько появляется возле панорамного бассейна.

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Судя по всему, артистка продумала не только пляжный гардероб, но и вечерний. В золотом платье-гофре с воланами она красиво продефилировала по отелю. На видео, которое Михалкова выставила в Сети за ней как зомби следуют два работника гостиницы, не отрывая от нее глаз.