Видели у гроба Горбачева: Пугачева повторила странный знак пальцем в гостях у Николаева

Поклонники Пугачевой не на шутку испуганы – Алла Пугачева опять повторила странный знак, который сделала во время похорон Михаила Горбачева. Напомним, народная артистка вытянула палец и указала перстом в сторону умершего экс-президента.

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Теперь с тем же знаком Алла Пугачева запечатлелась на домашнем сборище старых приятелей-звезд у Игоря Николаева. Фото с вытянутым пальцем обнародовал композитор.

Сейчас поклонники гадают: может Алла Борисовна хочет что-то сказать людям? Ведь никаких внешних причин для указующего осуждения ни в первом, ни во втором случае не было.