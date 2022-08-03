Вид спереди и сзади: Кейт Миддлтон в коротких шортиках щегольнула рельефными мышцами ног

Кейт Миддлтон может похвастаться стройной фигурой. И при всей своей внешней субтильности герцогиня Кембриджская обладает крепкими ногами с рельефными мышцами. Так, примерив белые мини-шортики с высокой талией, жена принца Уильяма показала, как выглядят ее крепкие икры, бугристые бедра и тонкие щиколотки.

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Образ невестки леди Дианы дополнил полосатый свитер и кроссовки. При ходьбе мышцы Кейт Миддлтон напрягались и перекатывались. Таким ногам могли бы позавидовать и теннисистки. Герцогиня Кембриджская крутилась перед папарацци, показав вид спереди и сзади. Фигура жены принца Уильяма просто фантастическая. А ведь у невестки Елизаветы II подрастают трое детей.