Везде вспотела: Волочкова растянулась в шпагате, сверкнув мокрыми штанами

Анастасия Волочкова в свои 46 лет стремится продолжать выступать в балете. Но на сену Большого театра она не поднималась уже давно, а публику радует благодаря собственным шоу, в которых показывает элементы балета и акробатики. Чтобы оставаться в форме, танцовщица регулярно занимается, и главной для нее остается растяжка – удивлять шпагатами артистка готова всегда.

Вечер пятницы Волочкова провела в спортзале. Она показала, какой из тренажеров у нее в фаворитах, раскинув на 180 градусов свои длинные ноги и поразив всех растяжкой.

«Мой любимый тренажер», - подписала фото звезда.

Подписчики пришли в восторг и написали Анастасии массу комплиментов в ответ, кто-то заметил, что штаны балерины в самом пикантном месте намокли от тренировки.