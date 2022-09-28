Вьетнамки на носок: рэпер Канье Уэст блеснул тапками на лондонской неделе моды

Рэпер Канье Уэст стал одним из самых обсуждаемых гостей недели моды в Лондоне после того, как приехал на показ новой коллекции Burberry в сверкающих тапках-вьетнамках, надетых на черные носки.

Фанаты отмечают, что в сочетании с черными кожаными штанами, черной кожаной курткой и черным худи комплект «носки плюс вьетнамки» смотрелся просто шикарно. К тому же это хоть немного разнообразило гардероб Канье — обычно он не пользуется какой-либо другой обувью, кроме черных ботинок или кроссовок Yeezy.

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