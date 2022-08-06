Ветераны потребовали запретить весь рэп в России

Глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов предложил запретить весь рэп в России. Соответствующую инициативу он адресовал генпрокурору России Игорю Краснову, главе МВД Владимиру Колокольцеву и руководителю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Другие новости ищите в Telegram-канале «Звездная пыль»

Общественник мотивировал свое требование пропагандой запрещенных веществ, алкоголя, курения. Также Резяпов обратил внимание не немыслимое количество ненормативной лексики в текстах некоторых музыкантов.

Как считает глава движения, в сложившейся ситуации может помочь опыт Китая, где рэп давно не звучит с экранов ТВ.

«В Китае запретили татуировки и рэп на телевидении, именно такой культурный импульс нам сегодня и нужен, чтобы поле нашей тысячелетней культуры не заросло западным идеологическим сорняком – рэпом», – высказался Резяпов.

Источник: NEWS.ru.