«Весточки обязательно буду присылать, как и детям своим»: посвежевший Галкин* вышел на связь из Марбельи

Примадонна на месяц приезжала в Москву и даже отвела Лизу и Гарри в школу, но потом снова уехала с ними в Израиль. По слухам, возвращаться певица в ближайшее время не планирует. А Галкин* продолжает давать гастроли по всему миру. Примечательно, что на днях он приехал в Испанию, где проведет весь октябрь.

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