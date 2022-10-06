«Весточки обязательно буду присылать, как и детям своим»: посвежевший Галкин* вышел на связь из Марбельи

Максим Галкин* является известным телеведущим. Он уже много лет выступает на сцене и славится своим талантом в области юмора. Однако в этом году у него появилось гораздо больше хейтеров. Артист с Аллой Пугачевой и детьми провел время в Израиле, а потом в Юрмале. И пока он так и не приехал в Россию.
Примадонна на месяц приезжала в Москву и даже отвела Лизу и Гарри в школу, но потом снова уехала с ними в Израиль. По слухам, возвращаться певица в ближайшее время не планирует. А Галкин* продолжает давать гастроли по всему миру. Примечательно, что на днях он приехал в Испанию, где проведет весь октябрь.
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На этот раз Максим* вышел на связь из отеля в Марбелье. Он не стал скрывать, что впервые оказался в этом городе. Артист пришел в восторг от местной природы и моря. Сам он предстал на балконе с выгоревшими кудряшками и золотистым загаром.
«Какой-то воздух особенный, температура воды классная, бодрящая. Прозрачность этой воды, прозрачность этого воздуха. А еще знаешь, что скоро концерт. И я стараюсь, когда приезжаю, обязательно говорить по видеосвязи с детьми и Аллой. Я им рассказываю о том месте, куда приехал, и какие-то фотки присылаю, потому что им это очень интересно.
И с вами с удовольствием бы делился чаще, но не успеваю. Ну и вы, наверное, уже многое знаете. Но если вам что-то интересно, обязательно постараюсь какие-то видео и фото передавать сюда. Вам большой привет из Марбельи. Я буду какое-то время в Испании с концертами. Какие-то весточки обязательно буду присылать, как и детям своим», — рассказал он.
* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022