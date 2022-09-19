«Вещь, которая „вышла“ на улицы из спальни»: Утяшева в бюстье с пупком наружу деликатно оголилась на лестничной площадке

«Деловые костюмы вновь на пике моды, особенно брючные, поскольку в холодное время года брюки более востребованы и носибельны, нежели юбки.

Ляйсан выбрала модную модель оверсайз. На фоне объема костюма, фигурка, особенно оголенная ее часть в области пресса, кажется еще более хрупкой и изящной. Угадала Ляйсан и с длиной брюк, закрывающей обувь (puddle pants), которая в самом тренде. В переводе с английского puddle означает „лужа“. Из чего следует, что такая длина соберет всю грязь из окрестных луж, но это не мешает именно такой длине брюк быть одной из самых модных. В моде и низкая посадка брюк.

Продолжает оставаться на пике моды акцент на груди и бра. Вещь, которая „вышла“ на улицы из спальни очень опасна тем, что слишком тонка грань от эффекта к откровенной вульгарности, поэтому здесь очень важна правильная подача, такая, какую демонстрирует Ляйсан.

В данном случае бра является частью ансамбля по цвету, фактуре, стилю и только имитирует бра по фасону, поэтому образ выглядит очень эффектным.

Такой микс женственности и мужественности позволяет нашей героине быть более раскованной, без риска быть вульгарной. Образ в десяточку», — уточнила имиджмейкер.