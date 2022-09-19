«Вещь, которая „вышла“ на улицы из спальни»: Утяшева в бюстье с пупком наружу деликатно оголилась на лестничной площадке

Ляйсан Утяшева устроила импровизированное дефиле на лестничной площадке, засветив стройную фигуру. Аутфит гимнастки оценила имиджмейкер Лариса Тимиряева. В беседе с сайтом Teleprogramma.pro стилист похвалила спортсменку за деловой костюм с акцентным бюстье.
«Эффектный и ультрамодный образ. Эффектный за счет контрастного столкновения женственности и маскулинности (ИНЬ + ЯН), что придает образу особый шарм.
Смешение мужского и женского одна из самых устойчивых модных тенденций современности, привлеченная в моду еще в 20 веке Коко Шанель.
„Идеальный костюм сочетает в себе мужское и женское“ — считала знаменитая Коко.
В данном аутфите модно все: и стиль самого образа, и комплектация, и детали. В осенне-зимнем сезоне 2022/2023 вернулся в моду деловой стиль, подвинув расслабленно-спортивный, который за два года пандемии держался на пике популярности», — заметила Тимиряева.
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«Деловые костюмы вновь на пике моды, особенно брючные, поскольку в холодное время года брюки более востребованы и носибельны, нежели юбки.
Ляйсан выбрала модную модель оверсайз. На фоне объема костюма, фигурка, особенно оголенная ее часть в области пресса, кажется еще более хрупкой и изящной. Угадала Ляйсан и с длиной брюк, закрывающей обувь (puddle pants), которая в самом тренде. В переводе с английского puddle означает „лужа“. Из чего следует, что такая длина соберет всю грязь из окрестных луж, но это не мешает именно такой длине брюк быть одной из самых модных. В моде и низкая посадка брюк.
Продолжает оставаться на пике моды акцент на груди и бра. Вещь, которая „вышла“ на улицы из спальни очень опасна тем, что слишком тонка грань от эффекта к откровенной вульгарности, поэтому здесь очень важна правильная подача, такая, какую демонстрирует Ляйсан.
В данном случае бра является частью ансамбля по цвету, фактуре, стилю и только имитирует бра по фасону, поэтому образ выглядит очень эффектным.
Такой микс женственности и мужественности позволяет нашей героине быть более раскованной, без риска быть вульгарной. Образ в десяточку», — уточнила имиджмейкер.
Справка Teleprogramma.pro
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.