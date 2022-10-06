«Весь зад светится»: Серябкина показала лишнее в «голых» брюках

Накануне в ресторане Backstage (Crocus City Hall) состоялась ежегодная премия Fashion People Awards. Одной из гостий мероприятия стала Ольга Серябкина.
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Певица произвела настоящий фурор, появившись на церемонии в кружевном полупрозрачном наряде молочного цвета. Она показала свой образ поклонникам, опубликовав видео в соцсети.
Комментируя ролик, пользователи разошлись во мнениях. Одна часть отметила, что звезда, впервые ставшая мамой меньше года назад, роскошно выглядит. Другая половина сочла аутфит Ольги слишком откровенным.
«Так себе наряд, весь зад светится», «Фигура, конечно, отличная, но штаны жуткие. Все видно», «Потрясающая, как всегда», «Глаз не оторвать от такой красоты», «Будто и не рожала», «Образ на троечку», — написали они.
Ольга Серябкина. Фото: соцсети