«Весь зад светится»: Серябкина показала лишнее в «голых» брюках

Комментируя ролик, пользователи разошлись во мнениях. Одна часть отметила, что звезда, впервые ставшая мамой меньше года назад, роскошно выглядит. Другая половина сочла аутфит Ольги слишком откровенным.

«Так себе наряд, весь зад светится», «Фигура, конечно, отличная, но штаны жуткие. Все видно», «Потрясающая, как всегда», «Глаз не оторвать от такой красоты», «Будто и не рожала», «Образ на троечку», — написали они.