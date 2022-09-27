Весь вечер вместе: Ирина Шейк повеселилась с Канье Уэстом на тусовке в Лондоне

Недавно Ирина уехала на Неделю моды в Милан. Она приняла участие в нескольких показах. Примечательно, что звезде достаются наряды черного цвета. А накануне она прилетела в Лондон, где также стала участницей показала Burberry. С дизайнером Риккардо Тиши брюнетка дружит много лет. На мероприятии она пообщалась с Беллой Хадид, а также встретила Канье Уэста.

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