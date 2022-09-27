Весь вечер вместе: Ирина Шейк повеселилась с Канье Уэстом на тусовке в Лондоне

Ирина Шейк является одной из самых известных моделей в мире. Она уже много лет живет в США, где растит дочку Лею. После бурных отношений с Брэдли Купером российская красавица снова осталась одна. И если первое время она избегала общения с экс-бойфрендом, то теперь они даже отдыхают вместе.
Недавно Ирина уехала на Неделю моды в Милан. Она приняла участие в нескольких показах. Примечательно, что звезде достаются наряды черного цвета. А накануне она прилетела в Лондон, где также стала участницей показала Burberry. С дизайнером Риккардо Тиши брюнетка дружит много лет. На мероприятии она пообщалась с Беллой Хадид, а также встретила Канье Уэста.
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Примечательно, что Ирина после показа отправилась на вечеринку. Она предстала на публике с Канье. Весь вечер они общались и смеялись. Это их первое совместное появление на публике после слухов о романе. Соответствующие снимки опубликовало издание Daily Mail.
Но стоит отметить, что Шейк не подтверждала, что у нее есть отношениях. Уэст в свою очередь пообщался в от вечер и с другими моделями.