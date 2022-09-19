Весь седой, с окладистой бородой: как сейчас выглядит муж Ларисы Гузеевой, которого она не показывает поклонникам

Телеведущая и бизнесвумен Екатерина Одинцова накануне принимала у себя в подмосковном особняке дорогих гостей — подругу, актрису и телеведущую Ларису Гузееву, и ее мужа, известного ресторатора Игоря Бухарова.

Лариса Гузеева и ее супруг вместе не выходят в свет, к тому же звезда никогда не показывает мужа в микроблоге. Так что увидеть Гузееву и Бухарова вдвоем — редкая удача.

Екатерина Одинцова поделилась кадрами, которые сделала в гостиной особняка, показав звездную пару сидящей за накрытым столом.