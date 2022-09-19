Весь седой, с окладистой бородой: как сейчас выглядит муж Ларисы Гузеевой, которого она не показывает поклонникам

Телеведущая и бизнесвумен Екатерина Одинцова накануне принимала у себя в подмосковном особняке дорогих гостей — подругу, актрису и телеведущую Ларису Гузееву, и ее мужа, известного ресторатора Игоря Бухарова.
Лариса Гузеева и ее супруг вместе не выходят в свет, к тому же звезда никогда не показывает мужа в микроблоге. Так что увидеть Гузееву и Бухарова вдвоем — редкая удача.
Екатерина Одинцова поделилась кадрами, которые сделала в гостиной особняка, показав звездную пару сидящей за накрытым столом.
«Гости — это счастье в доме! Сегодня ко мне приезжала моя подруга Лариса Гузеева, и мы успели все: и саженцами обменялись, и шашлыки пожарили, и ремонт обсудили! Я очень люблю Ларису, она — настоящая, искренняя, теплая и веселая! Муж Ларисы — Игорь Бухаров — известный ресторатор, поэтому готовить для таких гостей было слегка волнительно», — написала Екатерина Одинцова.
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Напомним, Лариса Гузеева и Игорь Бухаров уже много лет вместе. У супругов есть взрослая дочь Ольга Бухарова.
Лариса Гузеева и Игорь Бухаров. Фото: скрин соцсети