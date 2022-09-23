Весь Лос-Анджелес ищет собачку Пэрис Хилтон: за пропавшую чихуахуа обещана большая награда

Актриса, певица и модель Пэрис Хилтон в эти дни не находит себе места от горя. Уже больше недели она не может найти свою собачку по кличке Даймонд Бэби, пропавшую из дома в то время, когда она сама была на фотосессии.

В тот день в доме звезды работали грузчики и кто-то из них, вероятно, забыл закрыть дверь. Маленькая хихуахуа выбежала на улицу и бесследно исчезла. Возможно, ее просто похитили.

«Чувствую, будто часть меня отсутствует, и без нее все стало иначе. Даймонд Бэби - это мое все, она мне действительно как дочь. Мы были неразлучны, она была моей лучшей подругой и всегда была рядом со мной», - жалуется Пэрис.

За эту неделю актриса и ее друзья не по одному разу обошли весь район, она нанимала детективов и даже экстрасенсов для поисков собачки. Отчаявшись, Хилтон пообещала, что заплатит за возвращение Даймонд Бэби большое вознаграждание и при этом не будет задавать никаких вопросов. Многие жители Лос-Анджелес сейчас ходят по улицам, внимательно оглядывая кусты и подворотни - а ну как четвероногая «дочка» Пэрис вдруг окажется там и принесет нашедшему ее счастливчику кучу денег.

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