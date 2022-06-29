Весь дом благоухает: Алсу в белоснежном платье-жакете мидакси и модных мюлях предстала в своем особняке

На днях Алсу участвовала в праздничных концертах для выпускников. А накануне артистка отметила свой день рождения. Ее поздравила дочка Микелла и родня.

На этот раз певица поделилась кадрами, на которых предстала в белом платье-жакете мидакси на пуговицах и без рукавов. Наряд она дополнила остромодными мюлями со скошенным мысом. Звезда позировала в гостиной у стола, на котором были десятки букетов цветов.