Весь дом благоухает: Алсу в белоснежном платье-жакете мидакси и модных мюлях предстала в своем особняке

Алсу много лет выступает на сцене и не перестает удивлять поклонников своим моложавым видом.
Примечательно, что артистка продолжает выпускать новые песни и все чаще участвует в телевизионных проектах. Она для многих стала иконой стиля. Звезда любит элегантные вечерние платья и яркие костюмы.
На днях Алсу участвовала в праздничных концертах для выпускников. А накануне артистка отметила свой день рождения. Ее поздравила дочка Микелла и родня.
На этот раз певица поделилась кадрами, на которых предстала в белом платье-жакете мидакси на пуговицах и без рукавов. Наряд она дополнила остромодными мюлями со скошенным мысом. Звезда позировала в гостиной у стола, на котором были десятки букетов цветов.
Алсу. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Многие осыпали ее комплиментами. «Вы потрясающая женщина, да еще и мама!», «Ну очень грациозная», «Вы достойны миллиона белых роз», «До чего хороша», «Ваш стиль бесподобен», «Вообще не меняетесь», «Такая э молодая леди», «Платье шикарное», — прокомментировали пост подписчики.
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