Very Peri: жена Петросяна в платье самого модного цвета блеснула в отпуске осиной талией

Евгений Петросян со своей женой Татьяной Брухуновой и сыном Ваганом наслаждается отпуском в Турции.
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Избранница комика в это время активно ведет свои блоги, каждый день радуя поклонников новыми модными луками.
Фолловеры заметили, что Брухунова заметно похудела и похорошела. Татьяна смогла себе позволить примерить платье с вырезом в области живота, акцентировав внимание на тонкой талии.
Татьяна Брухунова. Фото: соцсети
При этом модель она выбрала самого модного цвета 2022 года по мнению экспертов Института Pantone. Они назвали символом текущего времени оттенок «барвинок» или Very Peri.