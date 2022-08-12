Very Peri: жена Петросяна в платье самого модного цвета блеснула в отпуске осиной талией

Евгений Петросян со своей женой Татьяной Брухуновой и сыном Ваганом наслаждается отпуском в Турции.

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Избранница комика в это время активно ведет свои блоги, каждый день радуя поклонников новыми модными луками.

Фолловеры заметили, что Брухунова заметно похудела и похорошела. Татьяна смогла себе позволить примерить платье с вырезом в области живота, акцентировав внимание на тонкой талии.