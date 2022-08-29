«Вертлявый озорник! Мамин блондинчик»: Собчак приголубила сынишку Платона от Виторгана, сев с ним в самолет

Ксения Собчак еще до появления первенца повторяла фразу о том, что она не очень-то стремится стать мамой. Да и к детям телеведущая относилась совершенно равнодушно. Однако став мамой, жена театрального режиссера Константина Богомолова полностью пересмотрела свои взгляды на воспитание детей. Первенца Ксения Собчак родила от актера Максима Виторгана. Но сохранить брак с ним не смогла.
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Судя по селфи, которое Ксения Собчак сделала на борту самолета, ее сынишка растет озорником. Он корчил смешные гримасы, пытаясь засунуть пальчик в ротик. У телеведущей растет очаровательный блондин, ее точная копия.
«Вертлявый озорник! Мамин блондинчик», «Такие хорошенькие!», «Лапулька», «А говорила, что детей на дух не переносит, а теперь с Платошей, как курочка-наседка с птенцом», «Милота!» - пишут фолловеры.
Ксения Бородина с сыном Платоном. Фото: личный архив
«Летим домой полные сил и желания работать. Позитивные выводы этого лета: на уровне людей я нигде не встретила недоброжелательности к нам по принципу национальности. Люди сильно умнее.
Дружбы, любви, взаимопомощи оказалось вокруг гораздо больше, чем глупости и зла. И это самое главное», - отметила Собчак.