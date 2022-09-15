«Вертлявая, звонкая! Хохотушка»: Лиза Галкина в костюмчике гимназистки с юбкой и блузкой с жабо строила глазки на кухне

Алла Пугачева всегда беседует с двойняшками Гарри и Лизой словно со взрослыми. И те отвечают ей тем же! Дети Примадонны растут вдумчивыми, а сынишка певицы и вовсе отличается серьезностью, собранностью и рассудительностью. А вот Елизавета — маленькая хохотушка и кокетка. Дочка шоумена Максима Галкина любит построить глазки, хлопая длинными ресничками.

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Дочку Лизу Примадонна растит словно маленькую принцессу, наряжая ее в кукольные платьица. Модному гардеробу Елизаветы позавидовали бы и девочки-подростки. Так, после завтрака в столовой в замке дочка шоумена Максима Галкина покрасовалась в костюмчике гимназистки. Все как и положено у школьников: белый верх и черный низ. Лиза примерила юбочку-«солнце» и блузку с жабо. Образ дополнили теплые плотные колготки и ботинки. А Примадонна заплела дочке косу до талии в виде колоска.