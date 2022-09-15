«Вертлявая, звонкая! Хохотушка»: Лиза Галкина в костюмчике гимназистки с юбкой и блузкой с жабо строила глазки на кухне

Алла Пугачева всегда беседует с двойняшками Гарри и Лизой словно со взрослыми. И те отвечают ей тем же! Дети Примадонны растут вдумчивыми, а сынишка певицы и вовсе отличается серьезностью, собранностью и рассудительностью. А вот Елизавета — маленькая хохотушка и кокетка. Дочка шоумена Максима Галкина любит построить глазки, хлопая длинными ресничками.
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Дочку Лизу Примадонна растит словно маленькую принцессу, наряжая ее в кукольные платьица. Модному гардеробу Елизаветы позавидовали бы и девочки-подростки. Так, после завтрака в столовой в замке дочка шоумена Максима Галкина покрасовалась в костюмчике гимназистки. Все как и положено у школьников: белый верх и черный низ. Лиза примерила юбочку-«солнце» и блузку с жабо. Образ дополнили теплые плотные колготки и ботинки. А Примадонна заплела дочке косу до талии в виде колоска.
«Вертлявая, звонкая! Хохотушка», «Стоит и глазками хлопает», «Ну кокетка растет у Макса», «Вся аж подпрыгивает», «Милашка», «Пританцовывает», «Лапусечка!» — написали фолловеры.
Дочка Примадонны сама убрала со стола. Елизавета отнесла пустые тарелки в мойку. Алла Борисовна с детства приучает детей к порядку, они всегда помогают взрослым по хозяйству. И это при том, что в замке у певицы есть целый штат прислуги.