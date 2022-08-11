«Вертлявая стрекоза!»: Кудрявцева прижала к себе 4-летнюю дочку Машу в розовом платье бэби-долл

Поговаривают, что Лера Кудрявцева не в ладах с молодым мужем. Якобы брак звездной блондинки трещит по швам. Вот и на море в Болгарию ведущая программы «Секрет на миллион» улетела без 34-летнего Игоря Макарова. Фанаты забеспокоились: неужели одна из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса распадется. Хоккеист не приехал даже на вечеринку по случаю дня рождения дочери Маши.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»

В своем микроблоге Лера Кудрявцева поделилась свежим фото с непоседливой дочерью, прижав Машу к себе. Малышка позировала в розовом платьице бэби-долл с рукавами-фонариками и цветочным принтом. Звездная мама заплела Марии две задорные косички с ленточками.