«Вертлявая стрекоза!»: Кудрявцева прижала к себе 4-летнюю дочку Машу в розовом платье бэби-долл

Поговаривают, что Лера Кудрявцева не в ладах с молодым мужем. Якобы брак звездной блондинки трещит по швам. Вот и на море в Болгарию ведущая программы «Секрет на миллион» улетела без 34-летнего Игоря Макарова. Фанаты забеспокоились: неужели одна из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса распадется. Хоккеист не приехал даже на вечеринку по случаю дня рождения дочери Маши.
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В своем микроблоге Лера Кудрявцева поделилась свежим фото с непоседливой дочерью, прижав Машу к себе. Малышка позировала в розовом платьице бэби-долл с рукавами-фонариками и цветочным принтом. Звездная мама заплела Марии две задорные косички с ленточками.
Лера Кудрявцева с дочкой Машей в Болгарии. Фото: личный архив
«Вертлявая стрекоза», «Малыш такой сладкий», «Какие косички у Машули!», «К маме то как прильнула», «Лапочка», «Видно сразу, маме спуску не дает», «Отпуск удался!», «А муж-то ваш где??» - пишут фолловеры.