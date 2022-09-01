«Вертлявая озорница! Братика Никиту в школу проводила»: Лазарев показал подросшую дочку Аню в модных джинсиках с бабушкой

Сын Сергея Лазарева пошел во второй класс. Братика в школу проводила вместе с отцом и бабушкой его младшая сестренка Анечка, которой взрослые тоже дали букет цветов.

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Певец показал, как сейчас выглядят его подросшие дети. Анечке бабушка заплела две косички сделав аккуратную прическу. Малышку нарядили в ветровку и модные джинсики. А Никита выглядел как маленький джентльмен в костюме с шелковым галстуком.