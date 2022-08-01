«Вертлявая и задорная — вся в мать!»: Лиза Галкина в трениках «налетела» на мирно дремавшего отца

Лиза Галкина очень привязана к своему отцу. Когда шоумен только-только присядет, чтобы отдохнуть или расслабиться, девочка тут как тут. Сразу же подбегает к папе, пытаясь его развлечь и занять беседой.
В своем микроблоге шоумен Максим Галкин делился забавными кадрами, на которых Лиза тянула к нему свои ручонки, чтобы сделать расслабляющий массаж плеч. Однако судя по лицу мужа Аллы Пугачевой в этот момент он как никогда хотел побыть в уединении. Сама Примадонна, похоже, выступила оператором, засняв вертлявое поведение дочери.
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Лиза Галкина в модном трико с лампасами атаковала отца. Фото: личный архив
Ну а многие поклонники обратили внимание на то, в каких дизайнерских обновках щеголяет Лиза Галкина. На крылечке с отцом девочка предстала в розовой футболке и трико с лампасами. Свои длинные белокурые волосы Елизавета оставила распущенными. Кто бы мог подумать, что девочка с таким ангельским личиком обладает таким задорным характером.
Похоже, шоумен Максим Галкин готовился вздремнуть на террасе, удобно усевшись на крыльцо, когда к нему подошла Лиза, нарушив все его планы.
«Вертлявая и задорная — вся в мать!», «Ну и характер! Отцу покоя не дает», «Бедный Макс, такой заморенный вид», «Папаша, небось, отоспаться хотел! А тут доча», — писали фолловеры.