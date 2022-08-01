«Вертлявая и задорная — вся в мать!»: Лиза Галкина в трениках «налетела» на мирно дремавшего отца

Лиза Галкина очень привязана к своему отцу. Когда шоумен только-только присядет, чтобы отдохнуть или расслабиться, девочка тут как тут. Сразу же подбегает к папе, пытаясь его развлечь и занять беседой.

В своем микроблоге шоумен Максим Галкин делился забавными кадрами, на которых Лиза тянула к нему свои ручонки, чтобы сделать расслабляющий массаж плеч. Однако судя по лицу мужа Аллы Пугачевой в этот момент он как никогда хотел побыть в уединении. Сама Примадонна, похоже, выступила оператором, засняв вертлявое поведение дочери.

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