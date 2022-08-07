«Вертлявая егоза! Вся в Прилучного»: Муцениеце подняла на руки дочку Мию, а та козырнула отсутствием передних молочных зубов

Агата Муцениеце растит двоих детей от «мажора» Павла Прилучного. В одном из интервью актриса призналась, что им удалось справиться с эгоизмом, поставив интересы детей выше их собственных. Так, Агата не прочь видеть экс-мужа на детских праздниках и вечеринках их отпрысков. Однако такая щедрость не распространяется на подружек «мажора».

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Когда Павел Прилучный встречался с «папиной дочкой» Мирославой Карпович, он даже брал детей на море. Поговаривают, что актер не стал предупреждать Агату, что компанию им составит его возлюбленная.

Успел познакомить детей Павел и с нынешней пассией Зепюр Брутян. Похоже тут Агата Муцениеце возражать не стала.