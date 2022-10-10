«Вероничка! Счастья тебе»: Орбакайте вспомнила о важном событии в семье кума Пугачевой, поздравив дочь Николаева

Дочери Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой на днях исполнилось семь лет. Кристина Орбакайте прервала молчание, вспомнив о важном событии в семье кума Аллы Пугачевой.

Так, певица поздравила маленькую Веронику с днем рождения. Кристина знает, что малютка-именинница близко дружит с двойняшками Гарри и Лизой.

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«С днем рождения! Вероничка! Счастья тебе и мирного неба над головой», — одной из первых поздравила дочку композитора Орбакайте. «Спасибо, Кристиночка, Клавусика целуй от нас!» — поблагодарил за теплые пожелания певицу Игорь Николаев.

Напомним, что Алла Пугачева вместе с детьми уехала в Израиль. А Кристина Орбакайте пропала со всех радаров, оставив все расспросы поклонников без ответа.