«Вероломно лезешь в новую семью бывшего»: Миро пристыдила Муцениеце

По мнению блогерши, актриса хочет разрушить новый брак Павла Прилучного.
Агата Муцениеце. Фото: Global Look Press

Агата Муцениеце. Фото: Global Look Press

На днях Агата Муцениеце дала интервью Юлии Меньшовой. В числе прочего актриса ответила на вопросы о бывшем муже Павле Прилучном. 

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По мнению Лены Миро, актриса специально сделала акцент на свадьбу экс-супруга и рассказала, что оставила себе его фамилию, чтобы рассорить Прилучного с новой женой.

«Не будучи приглашенной на праздник, ты подсознательно пытаешься его людям испортить. Ты так вероломно лезешь в новую семью бывшего, что лично мне на это неприятно смотреть», — высказалась Лена на сайте lena-miro.ru.

Напомним, Прилучный и Муцениеце прожили в браке около десяти лет. В 2020-м году артисты расстались. 

Павел быстро наладил личную жизнь, сначала закрутив роман с Мирославой Карпович, а затем — с Зепюр Брутян. Недавно актер женился на коллеге. 

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