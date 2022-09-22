«Вероломно лезешь в новую семью бывшего»: Миро пристыдила Муцениеце

Напомним, Прилучный и Муцениеце прожили в браке около десяти лет. В 2020-м году артисты расстались.

Павел быстро наладил личную жизнь, сначала закрутив роман с Мирославой Карпович, а затем — с Зепюр Брутян. Недавно актер женился на коллеге.