Вернувшийся в Москву Александр Ревва отправил дочь в первый класс

Александр Ревва на прошлой неделе вернулся в Москву из Испании. Коллеги телеведущего подозревали, что он останется в Европе, однако никаких заявлений комик не делал.

В четверг, 1 сентября, младшая дочь Реввы Амели пошла в первый класс.

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