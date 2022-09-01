Вернувшийся в Москву Александр Ревва отправил дочь в первый класс

Александр Ревва на прошлой неделе вернулся в Москву из Испании. Коллеги телеведущего подозревали, что он останется в Европе, однако никаких заявлений комик не делал.
В четверг, 1 сентября, младшая дочь Реввы Амели пошла в первый класс.
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Дочь Александра Реввы Амели. Фото: соцсети
Свою первоклашку привела на линейку и актриса Екатерина Климова: ее младшая дочь Изабелла от Гелы Месхи пошла в ту же школу, что и старшие братья Матвей и Корней от брака с Игорем Петренко.