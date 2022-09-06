«Вернуться ему придется»: Галкин уже в ближайшее время должен прибыть в Россию

Блогер Лена Миро поделилась своими мыслями с подписчиками в ЖЖ по поводу возвращения Аллы Пугачевой в Россию без мужа Максима Галкина.

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Акула пера призналась, что изначально посчитала, что дело идет к разводу, но сейчас придерживается иной мысли. Миро убеждена, что Галкин подтянется вскоре на родину вслед за Пугачевой.

«Ну, месяц можно гастролировать. Ну, два. Пусть даже полгода. А потом чего делать? Где деньги взять? Совершенно понятно, что зарабатывать он может только в России. Именно поэтому вернуться ему придется», — рассудила Миро.