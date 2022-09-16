«Вернуть «первозданный» вид»: Шишкова захотела удалить импланты из груди

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, модель Алена Шишкова призналась, что хочет удалить грудные импланты и вернуться к естественным формам. Это девушка заявила в ответ на просьбы подписчицы посоветовать маммопластику.

«Хочешь, сделай. Поживи с грудью, пойми, как это. И даст ли это что-то тебе, сделает ли увереннее, а самое главное — счастливее. Я наоборот хочу вернуть «первозданный» вид, «ликвидировать» импланты». Не завтра, но уже думаю над этим», - призналась красавица.

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Сама Шишкова, к слову, ранее скрывала, что носит искусственную грудь. Девушка смогла стать мамой, и импланты не стали помехой в этом. Почему после стольких лет Алена хочет вернуться к прежним размерам, она не признается.