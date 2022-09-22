Вернулся ради съемок в «Модном приговоре»? Историка моды Александра Васильева засняли в Москве

Историк моды, автор книг и ведущий программы Первого канала «Модный приговор» Александр Васильев живет на несколько стран. У знаменитости есть недвижимость во Франции, Турции, Литве.
Некоторое время назад Александр Васильев покидал Россию. Но сейчас вернулся и находится в Москве.
Этот факт подтвердила певица и коллега Александра Васильева по работе на «Модном приговоре» Надежда Бабкина.
Вокалистка поделилась совместным снимком с Александром Васильевым в своем телеграм-канале.
Надежда Бабкина сообщила, что Александр Васильев побывал в гостях в ее театре «Русская песня».
В кадре оба выглядят счастливыми, расслабленными и вдохновленными.
Надежда Бабкина и Александр Васильев. Фото: соцсети
«Дорогой Саша Васильев заглянул в гости», — написала под фото Надежда Бабкина.
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Увидев телеведущих вместе, поклонники обрадовались. Они предположили, что Александр Васильев вернулся в Москву ради съемок «Модного приговора» — программы, выхода которой на экраны все очень ждут.