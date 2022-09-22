Вернулся ради съемок в «Модном приговоре»? Историка моды Александра Васильева засняли в Москве

Совместным снимком с Александром Васильевым поделилась его соведущая Надежда Бабкина.
Александр Васильев

Александр Васильев. Фото: Global Look Press

Историк моды, автор книг и ведущий программы Первого канала «Модный приговор» Александр Васильев живет на несколько стран. У знаменитости есть недвижимость во Франции, Турции, Литве.

Некоторое время назад Александр Васильев покидал Россию. Но сейчас вернулся и находится в Москве.

Этот факт подтвердила певица и коллега Александра Васильева по работе на «Модном приговоре» Надежда Бабкина.

Вокалистка поделилась совместным снимком с Александром Васильевым в своем телеграм-канале.

Надежда Бабкина сообщила, что Александр Васильев побывал в гостях в ее театре «Русская песня».

В кадре оба выглядят счастливыми, расслабленными и вдохновленными.

Надежда Бабкина и Александр Васильев. Фото: соцсети

«Дорогой Саша Васильев заглянул в гости», — написала под фото Надежда Бабкина.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Увидев телеведущих вместе, поклонники обрадовались. Они предположили, что Александр Васильев вернулся в Москву ради съемок «Модного приговора» — программы, выхода которой на экраны все очень ждут.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  