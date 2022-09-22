Вернулся ради съемок в «Модном приговоре»? Историка моды Александра Васильева засняли в Москве

Историк моды, автор книг и ведущий программы Первого канала «Модный приговор» Александр Васильев живет на несколько стран. У знаменитости есть недвижимость во Франции, Турции, Литве.

Некоторое время назад Александр Васильев покидал Россию. Но сейчас вернулся и находится в Москве.

Этот факт подтвердила певица и коллега Александра Васильева по работе на «Модном приговоре» Надежда Бабкина.

Вокалистка поделилась совместным снимком с Александром Васильевым в своем телеграм-канале.