Вернулась в сериал, а ей отказали! Почему Мерьем Узерли пролетела мимо роли состарившейся Хюррем

Многие телезрители до сих пор пребывают в недоумении: почему Мерьем Узерли так поспешно покинула съемочную площадку исторического проекта.

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Создателям ленты даже пришлось выпускать пару серий без Хюррем султан, перетянув все внимание на детей славянской фаворитки султана Сулеймана. А в это время вся съемочная группа подыскивала новую, но уже постаревшую Хюррем. На эту роль идеально подошла Вахиде Гердюм.

Оказывается, что Мерьем Узерли едва ли не со скандалом покинула съемочную площадку «Великолепного века», подставив и продюсеров, и звездный состав проекта.

Однако потом актриса изъявила желание вернуться и сыграть постаревшую Хюррем султан. Вот только съемочная группа сериала «Великолепный век» не желала видеть Мерьем Узерли после того, какую истерику она им устроила.

Так, продюсер Тимур Савджи обрушился на актрису с гневной отповедью, заявив, что она своей горячностью подвела их всех.

Ходили слухи, что актриса ушла из сериала совсем не из-за усталости или потому что не хотела играть постаревшую Хюррем. Поговаривали, что Мерьем Узерли якобы была недовольна своими гонорарами, узнав о том, что Халит Эргенч получает куда больше, чем она.