Вернулась к прошлому: Наргиз зарабатывает на жизнь в американских барах

Недавно певица Наргиз угодила в скандал. После ее высказываний в адрес России, въезд в страну певице закрыли. Артистку задержали на таможенном контроле в аэропорту «Домодедово» и развернули в обратном направлении.

Теперь Наргиз зарабатывает на жизнь тем, что поет в американских барах. Об этом сообщает Solenka.info. таким образом, певица вернулась к своей прежней жизни. Ведь до участия в проекте «Голос», который и дал старт ее музыкальной карьере, она пела в американских барах.