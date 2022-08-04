Вернулась к прошлому: Наргиз зарабатывает на жизнь в американских барах

Недавно певица Наргиз угодила в скандал. После ее высказываний в адрес России, въезд в страну певице закрыли. Артистку задержали на таможенном контроле в аэропорту «Домодедово» и развернули в обратном направлении.
Теперь Наргиз зарабатывает на жизнь тем, что поет в американских барах. Об этом сообщает Solenka.info. таким образом, певица вернулась к своей прежней жизни. Ведь до участия в проекте «Голос», который и дал старт ее музыкальной карьере, она пела в американских барах.
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Напомним, ранее стало известно, что в былые времена в России Наргиз зарабатывала миллионы рублей.