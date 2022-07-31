Вернулась из Парижа: Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина воссоединились в Сочи

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина считаются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Олимпийские чемпионы по фигурному катанию уже несколько лет счастливы в браке и воспитывают двух дочерей Лизу и Мишель.

Супругам часто приходится жить в разлуке. Каждый из них занят свое карьерой и самореализацией.

У Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной есть дом в пригороде Парижа, и Татьяна Тотьмянина предпочитает часть времени проводить там с детьми.

Но в эти июльские дни Татьяна Тотьмянина рядом с мужем. Алексей Ягудин и его жена находятся в Сочи, где отдыхают и принимают участие в ледовом шоу.

В микроблоге Татьяна Тотьмянина поделилась снимком, на котором предстала вместе с Алексеем Ягудиным. Парочка отдыхала у бассейна на территории отеля.