«Верность женщины подонку»: Худяков отреагировал на поступок Пугачевой

Алла Пугачева попросила в соцсетях включить ее вслед за мужем Максимом Галкиным* в число иноагентов. На высшем уровне отказались комментировать этот поступок народной артистки, вместе с тем политик Роман Худяков не обошел своим вниманием публикацию.

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Он сравнил историю Аллу Пугачевой со случаями, которые произошли с женами фашистов.