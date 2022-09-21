«Верность женщины подонку»: Худяков отреагировал на поступок Пугачевой

Алла Пугачева попросила в соцсетях включить ее вслед за мужем Максимом Галкиным* в число иноагентов. На высшем уровне отказались комментировать этот поступок народной артистки, вместе с тем политик Роман Худяков не обошел своим вниманием публикацию.
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Он сравнил историю Аллу Пугачевой со случаями, которые произошли с женами фашистов.
«История знает немало примеров, когда верность женщины подонкам делала из нее круглую дуру. Вспоминают «жен декабристов», но тут иной случай. Жена министра фашистской Германии Йозефа Геббельса, приближенная Гитлера, просила врача Кунца помочь убийством ядом шести своих детей, себя и мужа. Любовница Муссолини Клара Петаччи потребовала расстрелять ее вместе «с Бенито», пытаясь заслонить его своим телом. В общем, преданность женщин разнообразным моральным уродам не знает себе равных», — не стал подбирать деликатные слова экс-депутат Госдумы в своем телеграме.
Худяков считает, что эпоха влияния на общественные умы со стороны Аллы Пугачевой окончательно завершилась. Он уверен, что своей реакцией в Сети она дала понять людям, что покинула ряды патриотов своей страны, а также просто здравомыслящих людей. Отметим, что сама Примадонна написала, что любит Россию.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента