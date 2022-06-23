«Верните меня в Россию»: Сокуров сообщил о задержании на границе с Финляндией

Кинорежиссер Александр Сокуров был задержан пограничниками на российско-финской границе. В итоге он не смог посетить важную конференцию в итальянском Милане.

Журналистка Ксения Ларина в соцсетях опубликовала письмо Сокурова, где он раскрыл все детали происшествия. В письме режиссер рассказывает, что пограничники сослались на некое постановление главы правительства России Михаила Мишустина, запрещающее выезд через сухопутные границы «таким как мы».

«У меня, человека в возрасте 71 года, уже не было сил стоять, опираясь на палочку, поэтому я крикнул: «Верните меня в Россию», - рассказал в письме Сокуров.

Напомним, что после возвращения в Россию Александр Сокуров написал заявление по инциденту в комиссию Совета по правам человека при президенте России.

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