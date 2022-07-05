Вернется за наследством: вдова Шатунова покидает Россию

Легенды 80-х Юры Шатунова не стало 23 июня. Жизнь артиста унес инфаркт, ему было 48 лет. У певца осталась семья – жена и двое несовершеннолетних детей. После похорон, состоявшихся на Троекуровском кладбище, вдова Светлана Шатунова сразу занялась вопросами оформления наследства. Но совсем скоро покинет Россию – долгие годы они со звездным супругом жили в Германии.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

«Счета Юры заморожены. Семья вступит в наследство, как и полагается, через полгода. Сейчас занимаемся этими делами с нотариусом», - цитирует Аркадия Кудряшова «Комсомольская правда». – «Послезавтра семья Юры улетит из России в Германию, где у них есть дом».

Вдова артиста заберет часть праха в Германию. Так хотел Шатунов - быть кремированным после смерти, чтобы частично быть похороненным в России, а частично - в Баварии.

Смотрите также