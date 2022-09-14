«Он вернется и будет собирать стадионы»: Зверев высказался о будущем Галкина в России

Как отметил стилист, не исключено, что юмористу придется пройти через суды.
Сергей Зверев и Максим Галкин

Сергей Зверев и Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Стилист Сергей Зверев заявил в шоу «Слива», что юморист Максим Галкин обязательно вернется в родную страну.

«Я сразу сказал, что Алла Борисовна поехала лечиться. А что касается Макса, он вернется и будет собирать стадионы. Может, будет у него такое, как у меня. У меня же было два суда».

Как заметил Сергей Зверев, суды стоили ему немало нервов. Впрочем, он ни о чем не жалеет.

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Напомним, что у Зверева было несколько судов. Его оштрафовали за пикет в защиту озера Байкал, а также за несвоевременную сдачу финансового отчета после участия в выборах в Госдуму.

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