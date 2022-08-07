«Веревки вьет из зятя Аллы»: дочка Орбакайте запрыгнула на отцовскую шею, свесив ножки

Свое женское счастье 51-летняя Кристина Орбакайте нашла только в третьем браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. У певицы есть сыновья и от предыдущих отношений. Никита - от музыканта Владимира Преснякова - младшего, Дени - от предпринимателя Руслана Байсарова.

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В своем микроблоге Кристина Орбакайте поделилась свежим снимком с семьей, дав понять, что отпуск она проводит с близкими.

Клава Земцова, прогуливаясь по полю с подсолнухами, ловко запрыгнула на отцовскую шею, свесив ножки.