«Веревки из меня не вьют, но любви очень много»: Безруков заговорил о своем отцовстве в браке с 39-летней Матисон

Брак с актрисой Ириной Безруковой у художественного руководителя Губернского театра был бездетным. Зато в отношениях с Анной Матисон у Сергея Безрукова родилось трое наследников. Пара воспитывает дочку Машу, сыновей Степана и Василия. Кроме того, актер не против взять малыша из детского дома.

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Говоря о своем отцовстве в браке с Анной Матисон, Сергей дал понять, что позволяет себе быть строгим в тех случаях, когда это необходимо.