«Вере не позавидуешь»: с чем останется Брежнева после развода с Меладзе

Недавно в СМИ появилась информация со ссылкой на известного блогера о том, что Вера Брежнева и Константин Меладзе разводятся. Правда, бывшая жена Яна Сумм заявила, что не слышала такого. Впрочем, точно никто ничего не сказал.

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Известный блогер Лена Миро написала в своем ЖЖ, что дыма без огня не бывает. И наверняка в звездном семействе не все спокойно, тем более слухи об этом появляются постоянно.

Акула пера вспомнила, что певица увела композитора от жены с тремя детьми и крутила с ним роман, когда Яна Сумм была беременной ребенком с особенностями развития. И теперь для нее, возможно, наступит возмездие.

«Надеюсь, сейчас Константин возьмется за ум и постарается дать детям хотя бы часть того, что в свое время недодал.

А Вере, конечно, не позавидуешь. Денег у нее, если Костя уйдет, не будет. Песен хороших — тоже. О концертной деятельности даже заикаться не приходится.

Даже жалко ее. Ну, чисто старуха у разбитого корыта. А так-то красивая была девка. Жаль, что такая недобрая», — рассудила Миро.