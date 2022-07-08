Вера, подвинься: Константин Меладзе перевез бывшую жену с детьми к себе в Италию

Продюсер Константин Меладзе, обосновавшийся с певицей Верой Брежневой в Италии, где у них роскошный особняк, перевез в семейное гнездышко свою бывшую жену. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

Меладзе является совладельцем недвижимости в элитном курортном местечке Форте-деи-Марми. И на днях перевез бывшую супругу Яну Сумм и трех их общих детей – двух дочек и сына. По последним данным, экс-семья продюсера жила в Киеве.

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Пришлось Вере Брежневой, судя по всему, потесниться. Учитывая, что у Меладзе-старшего доходы упали, контракты прерваны, гастроли подопечной группы «ВИА Гра» прекращены, вполне реально, что живут две семьи под одной крышей.

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