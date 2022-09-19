Вера Брежнева отреагировала на скандальное признание Аллы Пугачевой

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева дала свою оценку словам Аллы Пугачевой.
Вера Брежнева

Вера Брежнева. Фото: личный архив

Певица Вера Брежнева, которая уже несколько месяцев живет в Италии, прокомментировала скандальное высказывание Аллы Пугачевой о ситуации в мире.

В микроблоге Вера Брежнева процитировала строчки из песни Аллы Пугачевой «Женщина, которая поет» и сопроводила текст признанием в любви к Алле Борисовне.

Вера Брежнева отреагировала на слова Аллы Пугачевой. Фото: соцсети

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Напомним, накануне Алла Пугачева наделала много шума. Она опубликовала в микроблоге обращение в Минюст РФ с просьбой признать ее иноагентом вслед за мужем Максимом Галкиным*. Алла Пугачева впервые сформулировала свое отношение к событиям, происходящим в мире.

«Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарная со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком. Настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни и свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан. Алла Пугачева», — написала Алла Пугачева.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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