Вера Брежнева отреагировала на скандальное признание Аллы Пугачевой

Певица Вера Брежнева, которая уже несколько месяцев живет в Италии, прокомментировала скандальное высказывание Аллы Пугачевой о ситуации в мире.
В микроблоге Вера Брежнева процитировала строчки из песни Аллы Пугачевой «Женщина, которая поет» и сопроводила текст признанием в любви к Алле Борисовне.
Вера Брежнева отреагировала на слова Аллы Пугачевой. Фото: соцсети
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Напомним, накануне Алла Пугачева наделала много шума. Она опубликовала в микроблоге обращение в Минюст РФ с просьбой признать ее иноагентом вслед за мужем Максимом Галкиным*. Алла Пугачева впервые сформулировала свое отношение к событиям, происходящим в мире.
«Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарная со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком. Настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни и свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан. Алла Пугачева», — написала Алла Пугачева.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.