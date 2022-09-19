Вера Брежнева отреагировала на скандальное признание Аллы Пугачевой

Певица Вера Брежнева, которая уже несколько месяцев живет в Италии, прокомментировала скандальное высказывание Аллы Пугачевой о ситуации в мире.

В микроблоге Вера Брежнева процитировала строчки из песни Аллы Пугачевой «Женщина, которая поет» и сопроводила текст признанием в любви к Алле Борисовне.