Вера Брежнева отказалась от подмосковной прописки

Певица Вера Брежнева решила отказаться от идеи получить российское гражданство и сосредоточиться на получении паспорта Италии – страны, где она теперь постоянно проживает.

Как сообщает StarHit, последней связью Брежневой с Москвой была ее прописка в рабочем поселке Некрасовский в Московской области. Около двадцати лет назад, когда молодая украинка еще не была настолько успешной и богатой, бывшая жена ее родственника по доброте душевной прописала ее у себя в Подмосковье. За помощь Вера платила билетами на свои концерты.

Даже после того, как у нее появилось собственное жилье в Москве, Брежнева оставалась прописана в Некрасовском. И вот теперь она прислала в ФМС отказ от регистрации.

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