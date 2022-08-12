Вера Брежнева назвала причину своих частых слез

По словам певицы, она не так давно перебралась в Латвию.
Вера Брежнева

Вера Брежнева. Фото: Global Look Press

Певица Вера Брежнева в соцсетях заявила, что с недавних пор живет в Латвии. Эта страна встретила ее приятной погодой, цветами в каждом дворе и детским смехом.

Вера Брежнева. Фото: соцсети

По словам Веры Брежневой, впереди у нее только творчество. Она соскучилась по работе в студии. Исполнительница хочет наверстать упущенное.

«Спустя полгода я наконец-то смогла зайти в студию. Зашла и расплакалась. Пару часов пыталась вспомнить, как это... А потом...» — заявила она.

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Ранее Вера Брежнева отмечала, что последние события в мире напрочь отбили у нее желание творить. Между тем, в СМИ активно мусолят слухи о расставании исполнительницы с мужем продюсером Константином Меладзе.

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