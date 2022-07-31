Вера Алентова поразила внешним видом

В феврале этого года Вера Алентова отметила свое 80-летие. Но пополнять ряды пенсионеров вдова Владимира Меньшова не спешит. Она до сих пор служит в театре им. Пушкина и снимается в кино.
Накануне актриса удивила фанатов внешним видом. На фото, которое в своей соцсети опубликовала ее дочь Юлия Меньшова, Алентова в очередной раз подтвердила статус иконы стиля.
Вера Алентова и Юлия Меньшова. Фото: соцсети
Фолловеры отметили, что Вера Валентиновна стала выглядеть намного моложе, а также удачно подобрала к образу очки и серьги.
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В таком образе Вера Алентова появилась на семейном торжестве. Напомним, на днях Юлия Меньшова отметила свой 53 день рождения.