«Венки поджигали»: директор Юрия Шатунова рассказал о поведении фанатов на могиле ныне покойного певца

В этот вторник, 19 июля, стало известно, что на Троекуровском кладбище, где захоронен солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов, была усилена охрана.
Эта вынужденная мера, на которую пошла администрация кладбища из-за большого наплыва фанатов. Некоторые из них, по свидетельствам очевидцев, вели себя неадекватно.
Директор Юрия Шатунова заявил, что все люди по-разному выражают свою скорбь.
«Люди идут, но ведут себя адекватно и спокойно. Все выражают скорбь по-разному: кто-то слушает музыку, кто-то молится, кто-то в тишине стоит. Люди же разные, поэтому и эмоции у всех разные. Но чтобы прыгали, танцевали, громко слушали музыку или, я даже читал, что венки поджигали, такого не было», - сказал Аркадий Кудряшов.
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Напомним, Юрий Шатунов скоропостижно скончался 23 июня из-за проблем с сердцем. Вокалисту было 28 лет.
По материалам LENTA.RU.