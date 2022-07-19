«Венки поджигали»: директор Юрия Шатунова рассказал о поведении фанатов на могиле ныне покойного певца

В этот вторник, 19 июля, стало известно, что на Троекуровском кладбище, где захоронен солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов, была усилена охрана.

Эта вынужденная мера, на которую пошла администрация кладбища из-за большого наплыва фанатов. Некоторые из них, по свидетельствам очевидцев, вели себя неадекватно.

Директор Юрия Шатунова заявил, что все люди по-разному выражают свою скорбь.