Велму из мультика про Скуби-Ду официально сделали ЛГБТ-персонажем

Создатели западных фильмов и мультиков продолжают идти по пути инклюзивности. Совсем недавно в мультсериале для малышей «Свинка Пеппа» появилась пара ЛГБТ-персонажей, а теперь стало известно, что и Велма Динкли из серии мультиков «Скуби-Ду» все это время была представительницей нетрадиционной сексуальной ориентации.

В новом фильме «Кошелек или жизнь: Скуби-Ду!» в мультике появляется новый персонаж по имени Коко Дьябло, и Велма тут же в нее влюбляется.

Сценарист фильмов о Скуби-Ду Джеймс Ганн пару лет назад сообщил, что еще в сценарии 2001 года он изобразил Велму в образе ЛГБТ-персонажа, но студия старательно «сглаживала углы», подстраивая эту историю под детскую аудиторию, и в итоге убрала все лишнее. Теперь они все же решились выйти на «взрослый» уровень.

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